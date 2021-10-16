الشرطة الأسترالية تصادر شحنة قياسية من الهيروين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riop
ضبطت الشرطة الأسترالية أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتي الآن وتقدر قيمتها بنحو 140مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار) واعتقلت مواطنا ماليزيا بتهمة جلب هذه المخدرات.
وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوغراما في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.
ووجهت للرجل تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود. وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.