إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بسلاح أبيض في مدينة كندية

أصيب 4 أشخاص جراء قيام رجل مجهول الهوية بالهجوم مستخدما منجلا وسط مدينة كالغاري الكندية، أمس الجمعة وفقا لقناة "CBC" التلفزيونية.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية أن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا في المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب والطائرات المسيرة، ويتم حاليا تحديد أسباب الحادث.

المصدر: تاس