موسكو: شراكة "أوكوس" تضع عقبات أمام الرقابة على الأسلحة

أكدت روسيا أن الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (أوكوس) تضع عقبات في مجال الرقابة على الأسلحة.

وجاء هذا التأكيد خلال لقاء سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي مع السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت، يوم الجمعة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، إن "الجانب الروسي أشار إلى أن العواقب المحتملة لتأسيس "أوكوس" لا تزال قيد الدراسة. والآن من الواضح أن التعاون ضمن هذا الإطار لن يساهم في تحقيق مهام تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، وسيضع عقبات في مجال الرقابة على الأسلحة".

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وأضاف البيان أن موسكو "أعربت عن أملها بأن المشاركين في "أوكوس" سيلتزمون بشكل صارم بتعهداتهم في مجال عدم الانتشار النووي".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا "بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة أعلنت في 15 سبتمبر عن قيام شراكة أمنية جديدة. وتخطط أستراليا في إطار الاتفاق لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية بناء على التكنولوجيات الأمريكية وتزويد قواتها المسلحة بصواريخ مجنحة أمريكية.

المصدر: "تاس"