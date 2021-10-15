الخارجية الروسية: إنشاء "أوكوس" يثير قلقا وقد يؤدي إلى بداية سباق تسلح في المنطقة

أعلن نيكولاي نيوزدريف، مدير الدائرة الآسيوية الثالثة بالخارجية الروسية أن المهام التطبيقية لإنشاء تحالف "أوكوس" تثير قلقا من حيث تأثيره على الأمن الإقليمي ومخاطر بداية سباق تسلح.

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وأشار الدبلوماسي في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن أحد المهام التطبيقية المعلنة للتحالف الجديد هي مساعدة أستراليا من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا في إنشاء أسطول للغوصات النووية "بحجة تدهور الأوضاع الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقال: "إضافة إلى ذلك أصبح معروفا أن أستراليا تشتري الصواريخ المجنحة الأمريكية من طراز "توماهوك"، كما هناك معلومات حول الاتفاق بشأن نشر كل الأنواع من الطائرات العسكرية الأمريكية في "القارة الخضراء" وتوسيع الأشكال الأخرى من التعاون العسكري، كذلك بحث احتمال استخدام القواعد العسكرية الأسترالية من قبل الغواصات النووية البريطانية".

وأضاف: "يثير ذلك قلقا عميقا فيما يخص تأثير "أوكوس" على الاستقرار والأمن الإقليمي والمخاطر المتصورة لبداية سباق تسلح وتقويض سمعة آسيان والحفاظ على فعالية نظام حظر انتشار الأسلحة النووية".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تعتبر منطق التحالفات ضيقة الكتلة التي يتم إنشاؤها لحل المهام الظرفية غير مقبول.

وأوضح أن موسكو تمارس سياستها الخارجية على أساس احترام القانون الدولي وتسعى لوضع جدول أعمال مشترك وبناء بالتعاون مع المجتمع الدولي، وكذلك إيجاد ردود فعالة على التحديات والتهديدات المشتركة.

وتابع: "نعتبر ضروريا ضمان الأمن المتساوي للجميع، ولا نقبل منطق التحالفات ضيقة الكتلة التي تتأسس لحل القضايا الظرفية ولا تساعد في الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم".

المصدر: نوفوستي