الجيش الأمريكي: اتفاق "أوكوس" سيضمن الأمن والاستقرار في المحيط الهندي

قال قائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الاتفاقية الدفاعية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس) ستضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأميرال جون أكويلينو، في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة الجيش الفلبيني، اليوم الخميس، إن جميع الدول تدرك أهمية هذه المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ووقعت كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الشهر الماضي على اتفاقية أمنية سميت "أوكوس" (AUKUS)، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أن الإعلان المشترك للدول الثلاث لم يذكر أي دولة أخرى بالاسم، فقد ذكرت مصادر في البيت الأبيض أن الاتفاق يهدف لمواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: رويترز