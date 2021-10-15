روسيا تعلن عن تصديها لمحاولة مدمرة أمريكية خرق مياهها الإقليمية في بحر اليابان

أعلنت روسيا أن قواتها تصدت اليوم الجمعة لمحاولة مدمرة أمريكية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المدمرة Chafee التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام اقتربت، في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر اليوم، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفيرة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريتوتس" التابعة للبحرية الروسية وجهت عددا من الإنذارات إلى المدمرة الأمريكية ثم توجهت صوبها بغية إبعادها عن المياه الروسية، وذلك ضمن إطار قواعد الملاحة البحرية الدولية.

ولفتت الوزارة إلى أن Chafee، عندما أن اقتنعت بعزم طاقم السفينة الروسية على منع خرق الحدود، غيرت مسافرها وبدأت الإبحار بالاتجاه المعاكس في 17.50 تقريبا.

وكشف البيان أن المدمرة الأمريكية غيرت مسارها عندما تقلصت المسافة بينها والسفينة الروسية إلى أقل من 60 مترا فقط.

وأكد البيان أن طاقم "الأميرال تريبوتس" حذر خلال الحادث المدمرة الأمريكية عبر قناة اتصال دولي من أن تصرفاتها غير مقبولة، ونبه لـChafee إلى أنها تتواجد في منطقة مغلقة للإبحار بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين فيها تشمل رمايا.

يتبع..