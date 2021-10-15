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المكسيك تسجل 381 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل 381 وفاة جديدة بكورونا
Reuters CARLOS JASSO
العاصمة المكسيكية مكسيكو.
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الجمعة، تسجيلها 381 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 283574، بينما يتجاوز عدد الإصابات 3.7 مليون حالة.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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