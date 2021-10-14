الجيش النيجيري: أبو مصعب البرناوي "ميت وسيبقى ميتا"

أكد الجيش النيجيري اليوم الخميس وفاة زعيم الفرع الإقليمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وصرح رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش النيجيري، الجنرال لاكي إيرابور، للصحفيين بأن زعيم "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لـ"داعش"، أبو مصعب البرناوي، "ميت وسيبقى ميتا".

ولم يقدم الجنرال أي تفاصيل عن كيفية القضاء على القيادي الإرهابي البارز، فيما لم تصدر "ولاية غرب إفريقيا" أي بيانات بهذا الخصوص.

ومن المعروف أن البرناوي هو نجل مؤسس جماعة "بوكو حرام" المتشددة التي تخوض تمردا داميا في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009، وانفصل عنها عام 2016 بسبب خلافات بينه وزعيم الجماعة.

وترأس البرناوي "ولاية غرب إفريقيا" لـ"داعش" خلال فترة ما بين أغسطس 2016 ومارس 2019 ثم استعاد قيادتها في مايو العام الجاري تقريبا.

المصدر: "أ ف ب"