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إيران تستلم شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أخبار العالم

إيران تستلم شحنة من لقاح
RT
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تسلمت إيران شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "حيث وصلت مطار طهران الدولي اليوم الخميس.

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واحتوت هذه الشحنة على 400 ألف جرعة من اللقاح و تم تسليمها من قبل روسيا إلى السفارة الإيرانية في موسكو ليصل عدد اللقاحات الروسية التي استلمتها طهران إلى مليون و 770 ألف جرعة.

من جهتها أعلنت بولندا عن إهداء مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" لإيران.

وبهذا يصل إجمالي عدد اللقاحات المستوردة من الصين و أوروبا و روسيا إلى نحو 100 مليون جرعة و تحتاج إيران بحسب السلطات إلى 40 مليون جرعة أخرى لاستكمال حملة التلقيح العام في البلاد قبل البدء بتلقيح الجرعة الثالثة.

المصدر: RT

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