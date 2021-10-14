إيران تستلم شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا
RT
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تسلمت إيران شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "حيث وصلت مطار طهران الدولي اليوم الخميس.
واحتوت هذه الشحنة على 400 ألف جرعة من اللقاح و تم تسليمها من قبل روسيا إلى السفارة الإيرانية في موسكو ليصل عدد اللقاحات الروسية التي استلمتها طهران إلى مليون و 770 ألف جرعة.
من جهتها أعلنت بولندا عن إهداء مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" لإيران.
وبهذا يصل إجمالي عدد اللقاحات المستوردة من الصين و أوروبا و روسيا إلى نحو 100 مليون جرعة و تحتاج إيران بحسب السلطات إلى 40 مليون جرعة أخرى لاستكمال حملة التلقيح العام في البلاد قبل البدء بتلقيح الجرعة الثالثة.
المصدر: RT
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