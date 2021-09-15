إيران تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد كورونا

صادقت السلطات الصحية في إيران على اعتماد لقاح "سبوتنيك-لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، ليكون اللقاح الروسي الثاني الذي ترخصه طهران بعد "سبوتنيك V".

وأكد منتجو "سبوتنيك لايت" على موقعهم الرسمي أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم الأربعاء عن اعتمادها هذا اللقاح، مؤكدين أن استخدامه سيتيح للسلطات الإيرانية رفع وتائر حملة التطعيم وتسريع عملية خلق مناعة جماعية ضد كورونا في البلاد.

The single-component Sputnik Light vaccine authorized in Iran

👇https://t.co/O6bJRl39nx — Sputnik V (@sputnikvaccine) September 15, 2021

وسبق أن اعتمدت إيران لقاح "سبوتنيك V" الروسي وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم في يناير الماضي.

من جانبها، كانت شركة Actoverco الإيرانية أعلنت عن إنتاجها حزمة اختبارية من جرعات "سبوتنيك V"، تمهيدا لتحول إيران إلى أحد أكبر منتجي اللقاح الروسي في العالم.

المصدر: RT