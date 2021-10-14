"بيلد" تتهم ميركل بالتقاعس خلال أزمة أسعار الغاز وتصفها "بالثلج"

اتهمت صحيفة "بيلد" الألمانية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالتقاعس وعدم التحرك في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الغاز والكهرباء، ووصفتها بأنها "باردة كالثلج".

وقالت الصحيفة: "أسعار الوقود والكهرباء والغاز وصلت إلى مستويات قياسية! وماذا تفعل أنغيلا ميركل؟ إنها تتجاهل الوضع تماما".

كذلك انتقدت الصحيفة وزارة الاقتصاد الألمانية، وقالت إن الوزارة لا ترى ضرورة لاتخاذ تدابير، على الرغم من أن بعض موردي الغاز قد أفلسوا بالفعل، والبعض الآخر لم يعد قادرا على تقديم خدمات للحلفاء الجدد.

وأضافت الصيحفة أن الجمعيات الاقتصادية الألمانية والمدافعين عن حقوق المستهلك يتفقون أنه يجب على الحكومة أن تتصرف فورا.

وعلقت أكبر شركة ألمانية للطاقة E.ON سابقًا إبرام عقود جديدة مع عملاء التجزئة وسط ارتفاع أسعار الغاز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الألمانية، بيت بارون، إن أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا لا يزال مرتفعا، وأن ملء احتياطي الغاز لا يزال عند مستوى 75%، مشيرة إلى أن الوزارة لا ترى نقصا في المعروض وأن السلطات تراقب أوضاع السوق.

المصدر: نوفوستي