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بلينكن يلتقي لابيد في واشنطن

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بلينكن يلتقي لابيد في واشنطن
Reuters
لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأمريكي يائر لابيد، واشنطن، 13 أكتوبر 2021
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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، في واشنطن، بنظيره الإسرائيلي، رئيس الوزراء المناوب، يائير لبيد الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران وسوريا والصين. كما ناقشا فرص تعزيز جهود التطبيع الإقليمي وكذلك التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد".

وأضاف البيان: "جدد الوزير الأمريكي دعم الإدارة للإجراءات التي تعزز آفاق حل الدولتين وتحسن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل ملموس. كما شدد الوزير على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بأمن إسرائيل".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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