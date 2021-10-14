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وزارة العدل الأمريكية تحقق في انتهاكات بحق الأحداث في تكساس

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وزارة العدل الأمريكية تحقق في انتهاكات بحق الأحداث في تكساس
Reuters
كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام الأمريكي للحقوق المدنية
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فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في مرافق احتجاز الأحداث في تكساس بعد تلقيها تقارير عن اعتداءات جسدية وجنسية على أطفال من قبل موظفين.

وقالت كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام الأمريكي للحقوق المدنية، في مؤتمر صحفي إن "تحقيقنا سيركز على ما إذا كان هناك نمط أو ممارسة للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال في منشآت تكساس، كما سنحقق فيما إذا كان هناك نمط للاستخدام المفرط للعزلة أو نقص خدمات الصحة العقلية".

وبينت أن التحقيق الذي سيركز على خمسة مرافق أحداث في جميع أنحاء الولاية، انطلق من "مراجعة شاملة للمعلومات المتاحة للجمهور"، بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها أصحاب المصلحة، معلنة أنه تم القبض على ما لا يقل عن 11 موظفا في منشآت تكساس بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في رعايتهم.

وهذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأنماط المنهجية للانتهاكات التي أطلقتها وزارة العدل في الأشهر الأخيرة في إدارات الشرطة والسجون في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "الغارديان"

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