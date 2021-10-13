غريزلوف: كييف تتعمد السير بمفاوضات دونباس في طريق مسدود

أكد الممثل الروسي المفوض في مجموعة الاتصال الخاصة بدونباس، بوريس غريزلوف، أن ممثلي كييف يبذلون قصارى جهدهم لضمان بقاء الحوار السياسي في طريق مسدود.

وقال: "موقف أوكرانيا سخيف. ممثلو كييف في (صيغة نورماندي)، يعلنون بشكل ثابت التزامهم باتفاقات مينسك دون أي استثناءات، بينما يواصلون محاولة استبعاد دونيتسك ولوغانسك من المفاوضات بشأن تسوية النزاع".

وأضاف: "في الوقت ذاته، لم تعد أوكرانيا في مجموعة الاتصال تزعج نفسها بعمل توازن دبلوماسي ولا تخفي نواياها الحقيقية للدخول في مفاوضات في طريق مسدود بشأن جميع جوانب التسوية السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية".

ودخلت تدابير إضافية لضمان الهدنة صيف العام الماضي، حيز التنفيذ في دونباس، ونصت على حظر كامل لإطلاق النار، ووضع الأسلحة في المجمعات السكنية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.

ونصت الإجراءات أيضا، على المسؤولية التأديبية عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وأن تبقى تدابير وقف إطلاق النار سارية المفعول حتى يتم حل الأزمة بالكامل.

المصدر: "نوفوستي"