إسرائيل تصادق على مصادرة أراض بين القدس وبيت لحم

صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على مصادرة أراض لصالح مبان عامة وشق طرق من أجل تنفيذ أعمال بناء في موقع مستوطنة جديدة باسم "غفعات همتوس"، في جنوبي القدس.

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي ستشمل الخطة عشرة مجمعات و38 وحدة استيطانية عامة وإنشاءات تجارية.

وبحسب "حركة السلام الآن" فإن الأراضي المهددة بالمصادرة تقع في منطقة بالغة الحساسية، إذ من شأن مصادرتها أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم، مشيرة إلى أن "هذه خطوة من شأنها إفشال خيار "حل الدولتين" من خلال قطع التواصل بين المدينة المقدسة، وجنوبي الضفة الغربية".

المصدر: وكالات