كوزاك: روسيا والولايات المتحدة ستواصلان مشاوراتهما حول النزاع في شرق أوكرانيا

أفاد نائب رئيس إدارة الكرملين، دميتري كوزاك، بأن موسكو وواشنطن اتفقتا على مواصلة المشاورات حول تسوية الوضع في شرق أوكرانيا اعتمادا على الموقف المشترك من الوضع الخاص لدونباس.

إقرأ المزيد

وقال كوزاك للصحفيين بعد انتهاء لقائه مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء، في موسكو: "تم خلال المفاوضات تأكيد الموقف الأمريكي الذي أعلنته واشنطن في جنيف ومفاده أن تحقيق أي تقدم جدي في تسوية النزاع (في شرق أوكرانيا) دون الاتفاق على المعايير المستقبلية للحكم الذاتي أو - بعبارة أخرى - الوضع الخاص لدونباس كجزء من أوكرانيا أمر مستحيل".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف المبدئي اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات المشتركة".

المصدر: تاس