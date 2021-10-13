فنزويلا.. كورونا يودي بحياة جنرال مسجون أنقذ تشافيز خلال محاولة انقلاب

أعلنت السلطات الفنزويلية أن راؤول إسياس بادويل وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي كان من أبرز السجناء السياسيين في البلاد، فارق الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، على حسابه في "تويتر" أمس الثلاثاء عن وفاة بادويل البالغ من العمر 66 عاما، إثر سكتة قلبية تنفسية بعد إصابته بمرض "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الضحية تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد العدوى.

Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel de un paro #Cardiorrespiratorio producto del Covid19: mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna… Transmitimos nuestras #Condolencias a sus familiares y amigos #RIP — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 12, 2021

وأعرب المدعي العام عن أسفه إزاء وفاة بادويل، وقدم تعازي السلطات إلى أهالي الضحية.

ولعب الجنرال بادويل دورا بارزا في مساعدة تشافيز في استعادة الحكم خلال محاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا عام 2002، وكان في ذلك الحين قائدا للواء المتمركز في مدينة ماراكاي شمال البلاد.

وبعد ذلك، تولى بادويل منصب قائد الجيش (2004-2006) ووزير الدفاع (2006-2007).

لكن بعد إقالته من المنصب الوزاري، ترأس بادويل المعارضة وانتقد بشدة سياسات الحكومة، وفي عام 2008 سجن ثماني سنوات بتهمة الفساد، وأفرج عنه في 2015.

وفي يناير 2017، اعتقل بادويل مجددا بتهمة التآمر بهدف الإطاحة بالحكومة، وجرد من رتبته العسكرية وعزل من كوادر الجيش.

المصدر: RT