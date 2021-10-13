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انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن

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انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن
Reuters Joshua Roberts
صورة من الأرشيف
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أعلنت إدارة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن عن انحراف أحد القطارات عن سكته في مترو الأنفاق للمدينة، مما أدى إلى توقف الحركة في أحد الخطوط بالمترو.

ووقع الحادث في النفق بالقرب من محطة "مقبرة أرلينغتون" على الخط الأزرق، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وانحرفت عربة واحدة من العربات الـ 12 للقطار عن السكة، وكان على متنها نحو 25 راكبا، بينما كان العدد الإجمالي للركاب في القطار نحو 400 شخص، وهم باتوا عالقين في النفق لمدة أكثر من ساعة.

وتم إرسال فرق الإغاثة ورجال الإطفاء إلى محطتي "مقبرة أرلينغتون" و"روسلين" لإجلاء الركاب عبر النفق.

وتأثرت حركة القطارات في الخط الازرق بالحادث، حيث تم إغلاق بعض المحطات وتأخر العديد من القطارات على بعض الخطوط الأخرى.

ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث على الفور.

المصدر: RT + وكالات

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