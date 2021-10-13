انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن

أعلنت إدارة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن عن انحراف أحد القطارات عن سكته في مترو الأنفاق للمدينة، مما أدى إلى توقف الحركة في أحد الخطوط بالمترو.

ووقع الحادث في النفق بالقرب من محطة "مقبرة أرلينغتون" على الخط الأزرق، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

Blue Line Delay: Expect delays in both directions due a train derailment outside Arlington Cemetery. Shuttle buses requested. — Metrorail Info (@Metrorailinfo) October 12, 2021

وانحرفت عربة واحدة من العربات الـ 12 للقطار عن السكة، وكان على متنها نحو 25 راكبا، بينما كان العدد الإجمالي للركاب في القطار نحو 400 شخص، وهم باتوا عالقين في النفق لمدة أكثر من ساعة.

Breaking: Police have boarded stuck #wmata blue line train near Arlington Cemetery stop. A train car derailed. No injuries. Video from a passenger. ⁦@wusa9⁩ pic.twitter.com/1wlrthMvCt — Spencer Allan Brooks (@SpencerSays) October 12, 2021

وتم إرسال فرق الإغاثة ورجال الإطفاء إلى محطتي "مقبرة أرلينغتون" و"روسلين" لإجلاء الركاب عبر النفق.

UPDATE: More fire & EMS arriving from @ArlingtonVaFD to help in evacuation from derailed #Metro train in the tunnel betw. Arlington Cem. & Rosslyn. As many as 400 passengers on board. Plan is to walk them out. No fire. @WTOPtraffic@WTOP@ARLnowDOTcom#metroderail#Transitpic.twitter.com/wo4xUpQ2ON — Dave Statter (@STATter911) October 12, 2021

وتأثرت حركة القطارات في الخط الازرق بالحادث، حيث تم إغلاق بعض المحطات وتأخر العديد من القطارات على بعض الخطوط الأخرى.

Huge presence of firefighters responding to a derailment near the Arlington Cemetery Metro station #wmatapic.twitter.com/GTAY0Nv6Wm — Tom Roussey (@tomroussey7news) October 12, 2021

ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث على الفور.

المصدر: RT + وكالات