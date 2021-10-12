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غوتيريش: جائحة كورونا دفعت 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر

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غوتيريش: جائحة كورونا دفعت 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر
Reuters
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.

وأضاف غوتيريش في كلمة أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي أن "التضامن العالمي غير موجود عمليا، وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة".

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وتابع أن "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار".

ولفت إلى أن "المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا، لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموا".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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