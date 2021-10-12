السفير الروسي لدى أمريكا: موسكو وواشنطن ناقشتا حزمة من القضايا الدولية

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن موسكو وواشنطن ناقشتا حزمة من القضايا الدولية منها تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني.

وقال خلال افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي الروسي: "معظم المشاكل الدولية ذات طابع واضح عابر للحدود.. لا يمكن وقف هذه التحديات بشكل موثوق إلا من خلال الجهود المشتركة".

وأضاف: "في هذا الصدد، يسعدني أن أشير إلى الحوار المستقر مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي، وتغير المناخ، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وسوريا، وكذلك خطة العمل الشاملة المشتركة، والاتفاق النووي الإيراني".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، على أن الإجراءات المناهضة لموسكو من جانب واشنطن لن تبقى دون رد، مشددة على أن "روسيا لا تسعى إلى التصعيد وتقترح إزالة جميع القيود المفروضة على الجانبين".

المصدر: "نوفوستي"