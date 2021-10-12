موسكو: ننتظر ردودا من ألمانيا وفرنسا والسويد بشأن "حادث نافالني" بحلول 16 أكتوبر

أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن روسيا بانتظار ردود من ألمانيا وفرنسا والسويد على استفسارات موسكو بخصوص "قضية نافالني" حتى 16 أكتوبر.

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وفي كلمة ألقاها في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أشار قسطنطين فورونتسوف، القائم بأعمال نائب مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن روسيا وجهت إلى الدول الثلاث طلبا في 6 أكتوبر، بموجب المادة 9 لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن موسكو بانتظار "ردود جوهرية" من برلين وباريس وستوكهولم على طلبها هذا في الموعد المحدد وفقا لنصوص المعاهدة أي بحلول 16 أكتوبر.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه في غياب هذه الردود لا ترى روسيا ممكنا "تأكيد التوافر المفترض لأركان جريمة في ما حدث لـ (المدون المعارض الروسي أليكسي) نافالني أو نفيه نهائيا".

وتابع فورونتسوف أن موسكو تدعو دول الاتحاد الأوروبي والناتو للتوقف عن "توجيه اتهامات لا أساس لها ضد دول حسنة النية أطراف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتزوير الوقائع بهدف دفع مصالحها السياسية الخاصة"، مؤكدا عزم موسكو العمل على "تقصي الحقيقة في الوضع حول نافالني".

وأعاد فورونتسوف إلى الأذهان أن روسيا هي التي اقترحت إدراج جميع المواد الكيميائية التي تم تصنيفها من قبل المخابر الغربية كأنواع من مادة "نوفيتشوك" السامة (التي يتهم الغرب الدولة الروسية باستخدامها في محاولة تسميم نافالني)، على قوائم الرقابة الخاصة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن دول الاتحاد الأوروبي والناتو رفضت ذلك سابقا، "والآن المجموعة ذاتها من الدول بذلت قصارى جهدها في الوضع حول نافالني لمنع إدراج المادة السامة المحددة التي زُعم أن مختبر وزارة الدفاع الألمانية كشفها (في عينات نافالني) في قوائم الرقابة التابعة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك بذريعة مفتعلة تماما هي أن ذلك يحمل معه أخطارا متعلقة بإمكانية الانتشار".

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وجدد الدبلوماسي رفض روسيا محاولات الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو فرض "روايتها المفتعلة حول تسميم نافالني بمادة سامة"، كما أشار إلى وجود تناقضات كثيرة في تصرفات وتصريحات دول "ذات الاهتمام الخاص" بهذا القضية فيما يتعلق بحالة نافالني الصحية.

وكان المدون والناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني شعر بوعكة صحية حادة في 20 أغسطس 2020 على متن طائرة تنفذ رحلة داخلية. وجرى وضعه في مستشفى بمدينة أومسك قبل نقله إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين الألمانية، وذلك قبل أيام من إعلان برلين الرسمية عن العثور على آثار مادة سامة من فئة "نوفيتشوك" في عيناته من قبل مختبر تابع للجيش الألماني. وأكد مختبران فرنسي وسويدي لاحقا هذا الزعم. ولم تنجح السلطات الروسية حتى الآن في الحصول من ألمانيا وفرنسا والسويد على تفاصيل تخص نتائج التحاليل الطبية لنافالني.

المصدر: "تاس"