شاهد.. غانتس يسخر من نتنياهو في فيديو على "تيك توك"

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الاثنين، مقطع فيديو سخر عبره من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو وقدمه كشخص يواجه تحديات تقنية ولا يعرف كيفية استخدام هاتفه.

ووثق الفيديو مقطعا قصيرا يظهر فيه نتنياهو وهو يتصفح شاشة هاتفه الذكي بسرعة كبيرة، حيث علق غانتس ساخرا "بيبي، ليس هكذا.. هكذا".

وشاهد الفيديو الذي نشره غانتس تحت عنوان "مقدمة لدراسات iPhone"، قرابة 300 ألف شخص في يوم واحد.

وقبل فترة تم الكشف عن هاتف نتنياهو الجديد، علما أن رئيس الوزراء السابق رفض لسنوات عديدة امتلاك هاتف خلوي حتى أنه اعتبره مضيعة للوقت.

جدير بالذكر أن نتنياهو اقتنى هاتفا محمولا حديثا لأول مرة منذ 12 عاما، عمل خلالها رئيسا للوزراء دون أن يحمل هاتفا شخصيا.

المصدر: وسائل إعلام عبرية