المحكمة العليا الأمريكية ترفض قضية تتعلق بمحام حليف لترامب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية قضية قدمها ناد جمهوري في كاليفورنيا، على خلفية إلغاء حدث عام 2017 في عقار مملوك للمدينة كان سيشارك فيه محام متحالف مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورفض القضاة استئناف نادي باسادينا الجمهوري لحكم محكمة أدنى وجد أن إلغاء الحدث الذي كان سيشارك فيه المحامي جون إيستمان، لم ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحظر التمييز الحكومي على أساس حرية التعبير أو الأسس الدينية.

يذكر أن إيستمان لعب دورا في محاولة ترامب الفاشلة لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020 بناء على مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

والعقار المعني Maxwell House، مملوك لمدينة باسادينا، واستأجره مركز العدل الغربي، وهي منظمة غير ربحية تركز على حل النزاعات.

وأراد نادي باسادينا الجمهوري استئجار مساحة هناك حتى يظهر إيستمان كمتحدث، لكن مركز العدل الغربي ألغى الحدث بسبب معارضة المتحدث للزواج من نفس الجنس ولحقوق المثليين تتعارض مع قيم المجموعة.

المصدر: "رويترز"