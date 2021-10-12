سيئول.. النيابة تطالب بتغريم وريث سامسونغ 70 مليون وون لتعاطيه البروبوفول بشكل غير قانوني

طالبت النيابة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بتغريم وريث مجموعة "سامسونغ"، لي جيه-يونغ، 70 مليون وون (58.300 دولار) بسبب استخدامه غير القانوني لدواء اللبروبوفول المخدر.

وقد اتهمت النيابة نائب رئيس "سامسونغ" للإلكترونيات بتهمة تناول البروبوفول لأغراض غير طبية.

وفي جلسة استماع عقدت في محكمة سيئول المركزية، اليوم الثلاثاء، طالبت النيابة بتغريم "لي" 70 مليون وون وغرامة إضافية بقيمة 17 مليون وون.

يشتبه في أن "لي" تناول عقار التخدير بشكل مفرط وغير قانوني في عيادة جراحة تجميلية في سيئول من عام 2017 إلى عام 2018. وقد نفى هذا الادعاء، بحجة أنه استخدم البروبوفول "بمعدل طبيعي"، وفقا لوصفة طبية.

المصدر: يونهاب