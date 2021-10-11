هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا

سجلت مراكز الرصد الزلزلي، الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إلى أن "مركز الهزة كان على بعد 71 كيلومترا من مدينة بينكولو".

وأضاف المركز، أن "مركز الهزة كان على عمق 107 كم عن سطح الأرض".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر بشرية لحد الآن.

المصدر: RT