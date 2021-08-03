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في أقل من 24 ساعة.. زلزال جديد قوي يضرب إندونيسيا

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في أقل من 24 ساعة.. زلزال جديد قوي يضرب إندونيسيا
Reuters Mike Blake
جهاز رصد الزلازل
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأنه رصد زلزالا شديدا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل إندونيسيا.

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وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22:48 بالتوقيت العالمي، موضحا أن مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة، وعلى عمق 53 كيلومترا.

في حين أنه لم يذكر معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بالإضافة إلى أنه لم يصدر إنذار بشأن حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

المصدر: RT

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