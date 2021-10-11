"فيسبوك" يحظر عروض بيع غابات الأمازون على منصاته

أعلن موقع "فيسبوك"، أحد أكبر عمالقة تكنولوجيا المعلومات، أنه قرر حظر شراء وبيع الأراضي في مناطق الحماية البيئية في غابات الأمازون المطيرة في سوقه وفي تطبيقات "واتساب" و "إنستغرام".

ووعد الموقع بتغيير القواعد بطريقة تحظر صراحة شراء أو بيع الأراضي من أي نوع في المناطق المحمية، موضحا أنه سيسعى "لتحديد ومنع الإعلانات الجديدة" لمثل هذه المواقع.

تجدر الإشارة إلى أن "هذه ليست سوى الخطوات الأولى نحو حل مشكلة البيع غير المشروع للأراضي المحمية".

وقرر الموقع اتخاذ إجراءات على خلفية التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في فبراير، والذي اكتشف الصحفيون خلاله أن المستخدمين كانوا يبيعون ويشترون بشكل غير قانوني مساحات كبيرة من الأراضي المحمية في غابات الأمازون البرازيلية المطيرة على منصة "Facebook Marketplace".

واتضح أن الكثير من الأراضي المباعة كانت ملكا للشعوب الأصلية وبلغ حجمها بقدر ألف ملعب كرة قدم، حيث قال معدو التقرير إن "التجار انخرطوا أولا في إزالة الغابات في المنطقة المحمية، ثم سعوا لإلغاء الوضع المحمي للأرض نفسها".

وفي نهاية يونيو 2021، أرسل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جنودا لحراسة غابات الأمازون، ثم قام الجيش بحراسة الغابات الاستوائية في عدد من ولايات البلاد، حيث يتم تسجيل كميات كبيرة من قطع الأشجار غير المشروع وحرق الغابات من قبل المزارعين كل عام.

المصدر: "لينتا.رو"