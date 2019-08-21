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الرئيس البرازيلي يتهم منظمات غير حكومية بإحراق غابات الأمازون

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الرئيس البرازيلي يتهم منظمات غير حكومية بإحراق غابات الأمازون
Reuters AM/IGA
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، إن "كل شيء يشير" إلى أن المنظمات غير الحكومية تقصد غابات الأمازون من أجل إشعال النار فيها، ما يساهم في تشويه سمعة حكومته.

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وأشار بولسونارو إلى أن حكومته خفضت دعمها المالي للمنظمات غير الحكومية، ما يعتبره حافزا لهذه المنظمات لكي تحرق الغابات وتلحق "العار" بحكومته.

وقال في بث مباشر على موقع فيسبوك، إن "هؤلاء الناس يشتاقون للأموال"، في إشارة إلى المنظمات غير الحكومية التي خفض الدعم المالي عنها.

يذكر أن غابات الأمازون المطيرة تشهد أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2013، حيث بلغ عددها حتى الآن (هذا العام) 72 ألفا و843 حريقا، ما يمثل زيادة بنسبة 83% خلال 12 شهرا.

وتنتقد الكثير من المنظمات غير الحكومية والمهتمين بالقضايا البيئية سياسات الرئيس البرازيلي تجاه غابات الأمازون، التي تشهد تناقصا متزايدا في غطائها النباتي بفعل قطع الأشجار بكميات كبيرة.

المصدر: "رويترز"

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