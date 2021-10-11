"العفو الدولية" تدعو إيران إلى وقف حكم الإعدام بحق شاب اعتقل في السابعة عشرة من عمره

ناشدت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إيران لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شاب اعتقل في سن 17عاما وواجه "محاكمة غير عادلة".

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن عرمان عبد العلي نقل إلى السجن الانفرادي في كرج غربي طهران استعدادا لإعدامه يوم الأربعاء.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان: "الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً جميع خطط إعدام عرمان عبد العلي"، مشيرة إلى أن "تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل اعتداء مقيتا على حقوق الطفل".

وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي كان قد حكم عليه بالإعدام لقتله صديقته مرتين من قبل، في يناير 2020 ويوليو 2021، لكن تم إيقاف إعدامه في المرتين بعد احتجاج دولي، مضيفة: "ساعد العمل الدولي على وقف عمليات الإعدام التي كان مقرر لها سابقا لعرمان عبد العالي. ونحن الآن نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته".

وذكرت أنه كان قد حكم على عبد العالي بالإعدام لأول مرة في ديسمبر 2015 بعد إدانته بالقتل في "محاكمة غير عادلة من قبل محكمة اعتمدت على" اعترافات انتزعت تحت التعذيب بعد اختفاء صديقته في العام السابق"، داعية السلطات الإيرانية إلى "إلغاء إدانة عبد العلي وإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة".

المصدر: "أ ف ب"