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بيونغ يانغ تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة واشنطن

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بيونغ يانغ تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة واشنطن
Sputnik
حرس الشرف الصيني - أرشيف
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أعلن الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن بلاده تعزز من قدرتها الرادعة للدفاع عن أراضيها.

وقال متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في مواجهة البيئة القاسية التي خلقتها سياسة الولايات المتحدة العدائية والتهديدات النووية، نحن مضطرون لبناء قوة ردع دفاعية".

وأضاف: "نحن نعزز قوتنا الدفاعية الوطنية لضمان أمننا".

المصدر: "تاس"

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