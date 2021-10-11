بيونغ يانغ تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة واشنطن
Sputnik
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أعلن الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن بلاده تعزز من قدرتها الرادعة للدفاع عن أراضيها.
وقال متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في مواجهة البيئة القاسية التي خلقتها سياسة الولايات المتحدة العدائية والتهديدات النووية، نحن مضطرون لبناء قوة ردع دفاعية".
وأضاف: "نحن نعزز قوتنا الدفاعية الوطنية لضمان أمننا".
المصدر: "تاس"
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