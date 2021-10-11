بيونغ يانغ تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة واشنطن

أعلن الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن بلاده تعزز من قدرتها الرادعة للدفاع عن أراضيها.

وقال متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في مواجهة البيئة القاسية التي خلقتها سياسة الولايات المتحدة العدائية والتهديدات النووية، نحن مضطرون لبناء قوة ردع دفاعية".

وأضاف: "نحن نعزز قوتنا الدفاعية الوطنية لضمان أمننا".

المصدر: "تاس"