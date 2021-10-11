إيران تجري مناورات لمنظومة دفاعها الجوي

قال العميد قادر رحيم زاده قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران إن طهران أجرت اليوم الاثنين مناورات لمنظومة دفاعها الجوي.

وأكد قادر رحيم زاده أن الهدف من هذه المناورات هو رفع جهوزية القوات والتنسيق بين مختلف القطاعات التي تنضوي تحت المنظومة الشاملة لقوة الدفاع الجوي ومنها القوة الجوية للجيش وقوة الدفاع الجوي للجيش وقوة الجوفضاء للحرس الثوري.

وأشار إلى أن المناورات سوف تستمر على مدى يومين انطلاقا من فجر الثلاثاء وتشمل نحو نصف من المجال الجوي للبلاد.

وصرح بأنهم يحاولون خلال المناورات محاكاة ظروف الهجوم الحقيقي للأعداء، والاستعداد لمواجهة الطائرات والمسيرات والصواريخ.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية