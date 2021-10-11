القيادة الصربية الحالية تتعهد بعدم انضمام البلاد إلى الناتو

قال وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن بلاده، في ظل القيادة الحالية، ستلتزم بالحياد العسكري.

وأكد الوزير، أن صربيا لن تنضم إلى الناتو، ولن تدعم العقوبات ضد روسيا.

وأضاف وزير داخلية صربيا: "طالما بقي ألكسندر فوتشيتش في منصب رئيس صربيا، وطالما بقيت أعمل في الهيئات الأمنية الصربية، لن تصبح صربيا عضوا في الناتو وسنحرص بشدة على الحفاظ على حيادنا العسكري".

وتابع فولين القول: "لن تدعم صربيا أبدا، العقوبات ضد روسيا أو الهستيريا المعادية لروسيا. لقد أظهر التاريخ أن كل فوبيا تجاه روسيا، هي فوبيا تجاه الصرب أيضا".

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وأشار الوزير، إلى أنه في السابق كان كل هجوم على روسيا يترافق حتما بالاعتداء على صربيا. وشدد الوزير الصربي، على أن "هذا الأمر لا يتعلق بنا"، بل بات نمطا متعمدا.

المصدر: نوفوستي