الخارجية الروسية: بيان رئيس وزراء ألبانيا بشأن الوحدة مع كوسوفو غير مقبول

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تصريح رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما حول توحيد البلاد مع كوسوفو "غير مقبول على الإطلاق".

وقالت: "نحن نعتبر بيان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بشأن توحيد ألبانيا وكوسوفو غير مقبول على الإطلاق، وأن التقدم في خطط إنشاء (ألبانيا الكبرى) يتناقض بشكل صارخ مع أحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ويقوض الاستقرار في المنطقة".

وأضافت: "من الغريب أن نسمع أن انتهاك الوثيقة الأساسية لتسوية كوسوفو يعلن كهدف رئيسي لزعيم إحدى دول منطقة البلقان".

وتابعت: "مثل هذا الخلط المعيب لا ينسجم مع الجهود المشتركة لبلغراد وتيرانا لإنشاء سوق واحدة، والتي يضطلعان بها في إطار المبادرة الإقليمية لمنطقة البلقان المفتوحة".

وشددت زاخاروفا على أنه "نحن نعتمد على رد فعل مناسب من الأوصياء الغربيين لمشروع دولة كوسوفو على هذا الاستفزاز الصارخ".

المصدر: "تاس"