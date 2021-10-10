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فوتشيتش يعرب عن امتنانه لروسيا على ضمان أمن الطاقة في بلاده

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فوتشيتش يعرب عن امتنانه لروسيا على ضمان أمن الطاقة في بلاده
Reuters
الرئيس الصربي ألكسندر فوتسيتش
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الأحد، أن بلاده ممتنة لروسيا لضمان أمن الطاقة فيها.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن ممتنون بشكل خاص لروسيا على مساعدتها لنا في الحفاظ على استقرار الطاقة وأمن بلادنا".

وروسيا في الوقت الحاضر هي المورد الوحيد للغاز الطبيعي إلى صربيا، والتي تلقت في السنوات الأخيرة أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا والمجر.

وتم الإطلاق الرسمي للغاز الروسي في نظام نقل الغاز الصربي عبر بلغاريا من خط أنابيب الغاز "السيل التركي" في يناير الماضي.

ويوفر خط أنابيب الغاز نقل حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، والتي ستغطي بالكامل احتياجات صربيا من الغاز الطبيعي، كما صمم المشروع بحجم سنوي يصل إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز لصربيا ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"

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