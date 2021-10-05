رئيس صربيا: سبب أزمة الطاقة في أوروبا عدم عقد صفقات مع روسيا في الوقت المناسب

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن أحد أسباب أزمة الطاقة في أوروبا هو عدم توقيع عقود طويلة الأمد مع روسيا بشأن توريدات الغاز في الوقت المناسب.

وقال الرئيس الصربي بعد وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في سلوفينيا، يوم الثلاثاء، إن "السبب الأول هو ضريبة الكربون. والسبب الثاني يكمن في أن الجميع كانوا يسعون في مارس، عندما ظنوا أنهم يخرجون من الموجة الكبرى لفيروس كورونا، إلى رفع الإنتاج بواسطة الغاز الرخيص الذي كان في مستودعاتهم".

وتابع الرئيس الصربي قائلا: "وهم استنفذوا مخزوناتهم ولم يوقعوا عقودا حول المشتريات طويلة الأمد مع الروس في الوقت المناسب، والآن بات بإمكان الروس... أن يؤثروا في رفع الأسعار ويقرروا لمن سيبيعون الغاز وبأي سعر".

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وأشار الرئيس الصربي إلى أن قرار بلاده بناء خط أنابيب "سيل البلقان"، الذي يعتبر امتدادا لـ "السيل التركي"، كان صائبا لأنه سمح بضمان توريدات الغاز إلى صربيا بالأسعار الملائمة.

وأضاف: "الآن لدينا ما يكفي من الطاقة الكهربائية والغاز".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا، التي وصلت إلى 1200 دولار لألف متر مكعب يوم الاثنين، وذلك بعد أن تجاوزت عتبة الـ 1000 دولار مقابل ألف متر مكعب الأسبوع الماضي لأول مرة في التاريخ.

المصدر: "تاس"