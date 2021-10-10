وفد من "طالبان" يلتقي وزير الخارجية القطري

أعلنت حركة "طالبان" أن وفدا منها التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وكشفت "طالبان" عن هذا اللقاء عبر حسابها في "تويتر"، "الإمارة الإسلامية"، وقالت: "التقى وفد إمارة أفغانستان الإسلامية بنائب رئيس وزراء، وزير خارجية قطر، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة..في البداية رحب سعادته بالوفد الأفغاني، وتحدث حول العلاقات الودية بن الجانبين، وتنفيذ مشاريع اقتصادية في أفغانستان وغيرها من القضايا".

وأضافت "طالبان": "كما عبر سعادته عن سروره بقدوم الوفد الأفغاني واجتماعه بالممثلين الدوليين، وأكد على أن دولة قطر مستعدة للتعاون مع أفغانستان..من جانبه شكر معالي وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، المولوي أمير خان متقي، دولة قطر على تعاونها، وأكد علی علاقات أفضل في المستقبل".

كما عبر سعادته عن سروره بقدوم الوفد الأفغاني واجتماعه بالممثلين الدوليين، وأكد على أن دولة قطر مستعدة للتعاون مع أفغانستان.

من جانبه شكر معالي وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية المولوي أمير خان متقي دولة قطر على تعاونها، وأكد علی علاقات أفضل في المستقبل. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) October 10, 2021

المصدر: RT