 
مباشر

المكسيك تسجل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

المكسيك تسجل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
فيروس كورونا في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgz1

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى  281958، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3720545.

إقرأ المزيد
المكسيك تنتقد القيود المفروضة على اللقاحات الروسية
المكسيك تنتقد القيود المفروضة على اللقاحات الروسية

وكانت السلطات المكسيكية أعلنت أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الذي تم تسجيله.

المصدر: "رويترز" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا