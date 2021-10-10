المكسيك تسجل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 348 وفاة و6153 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 281958، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3720545.
وكانت السلطات المكسيكية أعلنت أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الذي تم تسجيله.
المصدر: "رويترز"
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