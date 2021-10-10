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البرازيل.. 404 وفيات و16451 إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل.. 404 وفيات و16451 إصابة جديدة بكورونا
Reuters LUCAS LANDAU
التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 404 وفيات و16451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 600829، ما جعل البرازيل الدولة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 21 مليونا و567181.

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن الإصابات في البرازيل بدأت أخيرا في الانحسار، إذ تكثف البلاد نشاط التطعيم باللقاحات بعد أن كان في البداية بطيئا. وتلقى أكثر من 70 بالمئة من البرازيليين جرعة أولى، مقارنة مع 65 بالمئة في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز" 

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