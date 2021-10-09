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استطلاع: تقدم حزب بزعامة بابيش في انتخابات جمهورية التشيك

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استطلاع: تقدم حزب بزعامة بابيش في انتخابات جمهورية التشيك
Reuters POOL New
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش
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أظهر استطلاع رأي أجرته وكالات محلية، فوزا طفيفا لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في الانتخابات التشيكية، والذي حصل على 27.75% من الأصوات، مقابل حصول تحالف "معا" على على 26.44%.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "حركة (ANO) فازت في الانتخابات بالمركز الأول، يليها تحالف (معا)".

وأوضحت أن "الائتلاف الليبرالي، الذي يتضمن أحزاب "القراصنة" و"الحكماء" و"حركة المستقلين"، حصل على 15.01% من الأصوات، أما حركة (الحرية والديمقراطية المباشرة) فحصل على 10.01%".

وذكرت المصادر أن تحالف المعارضة سيحصل على 104 مقاعد من أصل 200 مقعد في البرلمان التشيكي.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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