المكسيك تسجل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا
Reuters LUIS CORTES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgr9
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و489 وفاة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للأعداد المسجلة فقد أرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و714392 إصابة، فيما بلغت الوفيات 281610 حالات.
وشددت على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.