المكسيك تسجل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و489 وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للأعداد المسجلة فقد أرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و714392 إصابة، فيما بلغت الوفيات 281610 حالات.

وشددت على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".

المصدر: "رويترز"