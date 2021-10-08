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المكسيك تسجل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا
Reuters LUIS CORTES
المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و489 وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للأعداد المسجلة فقد أرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و714392 إصابة، فيما بلغت الوفيات 281610 حالات.

وشددت على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".

المصدر: "رويترز"

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