المكسيك تسجل 7369 إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

سجلت المكسيك 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس السبت، عن ارتفاع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بـ 60 في المئة من العدد الرسمي.

المصدر: رويترز