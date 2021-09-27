المكسيك تسجل 174 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
Reuters CDG LIM
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 3988 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 3632800 والوفيات إلى 275446.
وقال مسؤولو وزارة الصحة سابقا إن بيانات فيروس كورونا الحقيقية في البلاد من المرجح أن تكون أعلى بكثير.
المصدر: "رويترز"
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