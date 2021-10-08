وقفت أمامه هي وزوجتها فاختلط عليه المشهد.. بايدن يرتكب خطأ فادحا ويخاطب رئيسة بلدية شيكاغو كرجل

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن خطأ فادحا لدى مخاطبته رئيسة بلدية شيكاغو كرجل.

وقال بايدن: "شكرا لك يا سيد مايور".

وعمدة شيكاغو لوري لايتفوت (59 عاما)، وهي أمريكية من أصول إفريقية، مناصرة نسوية ومؤيدة صريحة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي.

وظهرت في الصورة، وهي تقبل زوجتها.

وارتكب بايدن خطأ آخر، عندما أبدى تحفظا عند مخاطبة رئيس مجلس الشيوخ في إلينوي دون هارمون، حيث جاء الخطأ برتوكوليا من ناحية أن الرئيس الأمريكي لا يخاطب الأخرين بعبارة "سيادة الرئيس".

وقال: "وأوهايو بنسلفانيا، أوهايو بنسلفانيا، أنا من ولاية بنسلفانيا، سيادة رئيس إلينوي".

Joe Biden in Illinois: “The Ohio Pennsylvania, the Ohio Pennsylvania *gestures to himself* Pennsylvania, the Illinois president" pic.twitter.com/wjAlK3xK4w — RNC Research (@RNCResearch) October 7, 2021

في وقت لاحق، خلط الرئيس الأمريكي بين التلفزيون والهاتف عندما أخبر المشاهدين عن محادثته مع أحد موظفي المستشفى.

Joe Biden: “Last night I was on the television, on television, i was on…the….telephone” pic.twitter.com/SsHOvHBenF — RNC Research (@RNCResearch) October 7, 2021

ويضع بايدن نفسه بشكل دوري في مواقف مضحكة، ففي مارس الماضي، تعثر ثلاث مرات أثناء تسلقه الطائرة، بالإضافة إلى ذلك، أخطأ مرارا وتكرارا في أسماء الدول وأسماء الرؤساء، وفي أحد خطاباته، أبدل ليبيا وسوريا، وفي خطاب آخر العراق وإيران، في الخطاب الثالث باراك أوباما ودونالد ترامب.

المصدر: وكالات