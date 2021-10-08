من محطة بوشهر النووية .. الرئيس الإيراني يكشف عن مشروع طموح

قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة إن "الاستفادة من الطاقة النووية السلمية سياستنا القطعية ولا نتراجع عنها".

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وأضاف رئيسي خلال تفقده محطة بوشهر النووية أثناء زيارته لمحافظة بوشهر اليوم الجمعة ضمن جولات الحكومة التفقدية لمحافظات البلاد أن "حجم إنتاج الكهرباء في هذه المحطة سوف يبلغ ثلاثة أضعاف الحجم الحالي و نظام تحلية المياه في المنشأة النووية أيضا سوف يؤمن جزءا من مياه شرب مدينة بوشهر".

واطلع رئیسي، خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا على مشاريع تطوير المحطة وعمليات تشييد مفاعلين جديدين فيها.

المصدر: RT