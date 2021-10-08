عسكري فرنسي ينشر مواصفات سرية لدبابة "لوكلير" في موقع لهواة لعبة إلكترونية

أفادت وسائل إعلام بأن عسكريا فرنسيا نشر مواصفات سرية لدبابة "لوكلير" الفرنسية، على موقع خاص بهواة لعبة "ور ثندر" الإلكترونية الشعبية.

وأكد موقع UK Defence Journal أن وثائق سرية تكشف بعض مواصفات "لوكلير" نشرت من قبل شخص ادعى أنه عنصر في قوات الدبابات الفرنسية، خلال جدل اندلع بين عدد من اللاعبين في الموقع بشأن كيفية تجسيد هذه الدبابة في اللعبة وخصوصا سرعة دوران برج الدبابة.

وحذف مديرو الموقع هذه الوثائق واتخذوا إجراءات بحق من نشرها، محذرين من أن تسريب وثائق سرية تضم مواصفات أسلحة حديثة يعرض حياة الكثيرين من الناس للخطر.

وأشار الموقع إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، وكان شخص آخر من هواة "ور ثندر" ادعى أنه قائد فريق دبابة من نوع "تشالنجر 2" قد نشر في الإنترنت في وقت سابق من العام الجاري وثيقة سرية تضم مواصفات هذه الدبابة البريطانية بغية التحسين من كيفية تجسيدها في اللعبة.

المصدر: UK Defence Journal