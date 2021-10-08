مسؤول أمريكي في إسرائيل لعرض "تعزيز حقوق الفلسطينيين"

عرض مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، خلال زيارته إلى إسرائيل إيجاد سبل لتعزيز حقوق الفلسطينيين مع الحفاظ على رؤية حل الدولتين، بحسب الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن "عمرو التقى بمسؤولين حكوميين وقادة المجتمع المدني بهدف معلن وهو تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين"، مبينة أن "لقاءات عمرو مع المجتمع المدني الفلسطيني ركزت على أهمية حقوق الإنسان وضرورة توفير الأمل والفرص والأفق السياسي خاصة للشباب. كما ناقش التحديات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في حرية التعبير والتظاهر السلمي".

Following a restful night in beautiful Bethlehem, Deputy Assistant Secretary Amr held productive meetings with the PA, #Bethlehem tourism sector, and civil society. pic.twitter.com/kLeENWWcbq — US Palestinian Affairs Unit (@USPalAffairs) October 5, 2021

وفي اجتماعات مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين وفلسطينيين بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ناقش عمرو "قضايا الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والمدفوعات للأفراد المسجونين، والإغاثة الإنسانية في غزة".

وأشارت الخارجية إلى أن "زيارة عمرو تؤكد التزامنا بالديمقراطية والازدهار الاقتصادي والأمن الإقليمي. وقد سلطت الضوء على عمق واتساع الروابط بين الأمريكيين والإسرائيليين، بما في ذلك علاقتنا الاقتصادية الآخذة في التوسع".

Deputy Assistant Secretary Hady Amr landed in Tel Aviv today and is looking forward to a productive week of meetings in Israel and the West Bank. pic.twitter.com/N1CQbsZ3Sq — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 4, 2021

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل