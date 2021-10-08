صحيفة: صندوق النقد الدولي يدرس ما إذا كانت جورجيفا ستحتفظ بمنصبها

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع الجمعة للنظر فيما إذا كانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، ستتمكن من الاحتفاظ بمنصبها.

ونقلت الصحيفة، أمس عن مصدر لها، أن الاجتماع يعقد على خلفية الفضيحة التي أحاطت بتقرير تدقيق الشركة الأمريكية WilmerHale حول تقرير البنك الدولي Doing Business لعام 2018.

ونوهت الصحيفة، بأن تقرير التدقيق الذي نشر في سبتمبر الماضي يتضمن انتقادات لنشاط كريستالينا جورجيفا، عندما كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي في عام 2018.

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كما نقلت الصحيفة رد ألكسندرا لامان ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية على سؤال، حول هل ترغب واشنطن باستقالة رئيسة صندوق النقد الدولي: "يقوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حاليا بالتحقيق، وتصر وزارة المالية الأمريكية على سرد شامل وصادق لجميع الوقائع. مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية".

المصدر: تاس