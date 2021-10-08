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رئيس وزراء اليابان الجديد: سنواصل العمل لوضع معاهدة سلام مع روسيا

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رئيس وزراء اليابان الجديد: سنواصل العمل لوضع معاهدة سلام مع روسيا
AP
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أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال خطابه في جلسة البرلمان التي بدأت اليوم الجمعة، التزامه بالعمل على حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام مع روسيا.

وأضاف رئيس الحكومة اليابانية: "أعتزم مواصلة العمل في مجال العلاقات، بهدف إيجاد طريقة شاملة لحل قضية الأراضي الشمالية (هكذا تسمي اليابان جزر كوريل الجنوبية)، وإبرام معاهدة سلام مع روسيا".

وشدد فوميو كيشيدا، على أنه "بدون حل قضية الأراضي، لا يمكن أن تكون هناك معاهدة سلام".

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في اليوم السابق، تم اتصال هاتفي بين زعيمي روسيا واليابان، أعاد خلاله الطرفان تأكيد رغبتهما في إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقات عام 2018.

يوم الاثنين الماضي، أصبح فوميو كيشيدا، الذي فاز في الانتخابات الحزبية في 29 سبتمبر، رئيس الوزراء الياباني رقم 100.

 

المصدر: نوفوستي

 

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