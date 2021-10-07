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لجنة الكونغرس الأمريكي تصدر مزيدا من مذكرات الاستدعاء بشأن اقتحام الكابيتول

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لجنة الكونغرس الأمريكي تصدر مزيدا من مذكرات الاستدعاء بشأن اقتحام الكابيتول
Reuters Leah Millis
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أصدرت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي مزيدا من مذكرات الاستدعاء بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

واستدعى المشرعون المدعو علي عبد الأكبر، المعروف أيضا باسم علي ألكسندر، والشخص الآخر ناثان مارتين، اللذين يعتقد أنهما على صلة بالتجمعات الحاشدة لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

ويشار إلى أن ألكسندر هو ناشط يميني متطرف، ساهم في تأسيس منظمة "أوقفوا السرقة" المؤيدة لترامب، والتي نظمت الاحتجاجات المطالبة بإعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وناثان مارتين عضو في مجلس بلدية مدينة شيلبي في ولاية أوهايو.

يذكر أن اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021، وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يقر الكونغرس نتائج الانتخابات رسميا، أسفر عن سقوط عدة قتلى. واعتقلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص أثناء التحقيقات في الحادث.

المصدر: رويترز

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