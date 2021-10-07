بدء إنتاج "سبوتنيك V" في أوزبكستان

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكية، اليوم الخميس إنه تم في أوزبكستان إطلاق الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، أجرى رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر.

وفي بداية الحديث هنأ رئيس جمهورية أوزبكستان، بحرارة نظيره الروسي بعيد ميلاده، متمنيا له الصحة والازدهار والنجاح الكبير، وللشعب الروسي الصديق - السلام والمزيد من الازدهار لاحقا.

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وتابع المكتب الصحفي في بيانه: "تمت خلال الحديث، الإشارة مع الارتياح الكبير، إلى التطور الديناميكي للتعاون في جميع المجالات".

ويتزايد حجم التجارة المتبادلة وحجم التعاون الصناعي بشكل مطرد، بما في ذلك عبر المشاريع الجديدة بمشاركة الشركات والبنوك الرائدة في أوزبكستان وروسيا.

ونوه البيان، بأنه تم إطلاق الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" في أوزبكستان.

المصدر: نوفوستي